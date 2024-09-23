Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1925 года (Польша, II Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1925 года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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