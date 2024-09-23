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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1925 года (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1925 года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1925 года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1925 года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 2 злотых 1925 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 2 злотых 1925 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
6488 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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