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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года. Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Латунь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Латунь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Stack's Bowers за 32200 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
4977 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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