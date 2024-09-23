Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года. Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 40
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Stack's Bowers за 32200 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Niemczyk (2)
- Stack's (1)
- WCN (11)
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск