Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Гурт гладкий (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 66000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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