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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Гурт гладкий (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака МД. Гурт гладкий

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 66000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
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