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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года H. Пробирный знак (Польша, II Республика)

Разновидность: Пробирный знак

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года H Пробирный знак - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года H Пробирный знак - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Пробирный знак. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
4572 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3461 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1924 H (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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