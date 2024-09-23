Пробные 2 злотых 1924 года H. Пробирный знак (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Пробирный знак. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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