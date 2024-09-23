Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года H. Пробирный знак (Польша, II Республика)
Разновидность: Пробирный знак
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком H. Пробирный знак. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3461 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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