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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
4637 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
4743 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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