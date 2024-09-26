Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
4637 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
4743 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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