Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года ⤔. Знак перед годом (Польша, II Республика)
Разновидность: Знак перед годом
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком ⤔. Знак перед годом. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск