Пробные 2 злотых 1924 года ⤔. Знак перед годом (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года со знаком ⤔. Знак перед годом. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

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