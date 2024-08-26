Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI (Польша, II Республика)
Разновидность: Рог и факел. ESSAI
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 15
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 74000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
18374 $
Цена в валюте аукциона 74000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
9813 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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