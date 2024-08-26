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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI (Польша, II Республика)

Разновидность: Рог и факел. ESSAI

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Рог и факел ESSAI - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Рог и факел ESSAI - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 74000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
18374 $
Цена в валюте аукциона 74000 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
9813 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2013
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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