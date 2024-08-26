Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Рог и факел. ESSAI. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 74000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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