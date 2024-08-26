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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 61000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
15677 $
Цена в валюте аукциона 61000 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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