Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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