Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака МД. USM
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск