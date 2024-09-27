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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака МД. USM

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Без знака МД USM - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Без знака МД USM - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. USM. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
1979 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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