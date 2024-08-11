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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака МД

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Без знака МД - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1924 года Без знака МД - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4852 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2 злотых 1924 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2138 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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