Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака МД
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4852 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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