Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1924 года. Без знака МД. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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