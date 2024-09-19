Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1933 года "Полония". Вдавленная надпись PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Вдавленная надпись PRÓBA
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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