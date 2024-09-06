Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1925 года. Точка после года (Польша, II Республика)
Разновидность: Точка после года
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 10,0 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (821) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Точка после года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 20000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Сохранность VF
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Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
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