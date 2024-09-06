2 злотых 1925 года. Точка после года (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Точка после года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 20000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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