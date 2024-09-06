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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1925 года. Точка после года (Польша, II Республика)

Разновидность: Точка после года

Аверс монеты - 2 злотых 1925 года Точка после года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1925 года Точка после года - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 10,0 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (821) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1925 года. Точка после года. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 20000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность F
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1925 на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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