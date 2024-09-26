Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,2 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 105
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
8719 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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