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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,2 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 105

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2189 $
Цена в валюте аукциона 9600 PLN
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
8719 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1924 "Рыцарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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