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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1924 года WJ. Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1924 года WJ Никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1924 года WJ Никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1924
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1924 года со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35500 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1924 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 20 грошей 1924 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
9042 $
Цена в валюте аукциона 35500 PLN
Польша 20 грошей 1924 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 20 грошей 1924 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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