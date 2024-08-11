Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1924 года WJ. Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1924
- Монетный двор Вена
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1924 года со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35500 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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