Пробные 20 грошей 1924 года WJ. Никель (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1924 года со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35500 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

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