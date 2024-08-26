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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 10,2 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
2984 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Польша 50 злотых 1924 "Рыцарь" (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1924 "Рыцарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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