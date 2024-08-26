Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 10,2 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1924 года "Рыцарь". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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