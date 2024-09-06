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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 120

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1924
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4492 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
2987 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 20 злотых 1924 "Монограмма" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1924 "Монограмма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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