Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 120
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1924
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1924 года "Монограмма". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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