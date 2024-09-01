Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,6 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 105
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4704 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1925 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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