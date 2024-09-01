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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,6 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 105

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность F
Цена
919 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4704 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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