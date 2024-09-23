Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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