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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Полония" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
3725 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
7896 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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