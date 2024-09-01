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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 35

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 30000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность SP62 RB PCGS
Цена
5881 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
4023 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность SP62 RB
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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