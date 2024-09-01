Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 35
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 30000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность SP62 RB PCGS
Цена
5881 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность SP62 RB
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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