Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,23 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 64000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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