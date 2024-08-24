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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 64000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
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Для продажи 20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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