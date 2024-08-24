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Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3500 PLN. Торги состоялись 28 октября 2000.
Сохранность
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