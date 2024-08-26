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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,32 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 3800 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Nomisma - April 16, 2023
Продавец Nomisma
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша 20 злотых 1925 "Полония" (Пробные) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1925 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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