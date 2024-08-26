Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,32 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1925 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 3800 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (3)
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- Numisbalt (1)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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