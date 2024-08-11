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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Медно-никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Медно-никель - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Медно-никель - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,74 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4155 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
5192 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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