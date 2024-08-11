Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Медно-никель (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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