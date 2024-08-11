Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Медно-никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,74 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4155 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
5192 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
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