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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 40000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
9955 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
5636 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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