Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 40000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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