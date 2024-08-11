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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Гурт рубля 1924 (Польша, II Республика)

Разновидность: Гурт рубля 1924

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" Гурт рубля 1924 - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" Гурт рубля 1924 - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,91 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Гурт рубля 1924. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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