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Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Гурт рубля 1924 (Польша, II Республика)
Разновидность: Гурт рубля 1924
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,91 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Гурт рубля 1924. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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