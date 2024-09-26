Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 24,5 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 72000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (8)
- Numimarket (1)
- Stack's (2)
- WCN (10)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск