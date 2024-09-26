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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 24,5 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 35 мм". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 72000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
11223 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
7811 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 35 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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