Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1925 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 45,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2499 проданному на аукционе Stary Sklep за 14000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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