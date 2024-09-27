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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1925 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1925 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1925 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 45,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2499 проданному на аукционе Stary Sklep за 14000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (23)
  • Wójcicki (3)
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 5 грошей 1925 WJ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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