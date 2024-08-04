Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
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