Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1925 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск