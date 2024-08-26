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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Цинк (Польша, II Республика)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Цинк - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Цинк - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 39000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
9789 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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