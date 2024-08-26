Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Цинк (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 39000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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