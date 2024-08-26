Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Цинк (Польша, II Республика)
Разновидность: Цинк
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 39000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск