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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1925 года WJ Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,48 - 0,76 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 15

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1925 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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