Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1925 года WJ. Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,48 - 0,76 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 15
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1925 года со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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