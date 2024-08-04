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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 5,0 гр
  • Чистого серебра (0,1206 oz) 3,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 24,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1925
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1083)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7475 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Schulman - June 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1925 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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