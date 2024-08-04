Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 5,0 гр
- Чистого серебра (0,1206 oz) 3,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 24,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1925
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1083)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1925 года "Женщина с колосьями". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7475 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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