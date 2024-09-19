Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск