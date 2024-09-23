Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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