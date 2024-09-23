Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1925 года "Диаметр 20 мм". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (5)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (14)
  • WDA - MiM (1)
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4617 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5989 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1925 "Диаметр 20 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1925 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск