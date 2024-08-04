Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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