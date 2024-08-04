Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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