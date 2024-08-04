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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
7080 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - December 11, 1993
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе GGN - December 11, 1993
Продавец GGN
Дата 11 декабря 1993
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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