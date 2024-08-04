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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1923 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Латунь. Надпись "12 IV 24" (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь. Надпись "12 IV 24"

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ "Посещение монетного двора президентом" Латунь Надпись "12 IV 24" - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ "Посещение монетного двора президентом" Латунь Надпись "12 IV 24" - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Латунь. Надпись "12 IV 24". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 6750 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 PCGS
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP63 PCGS
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Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 грошей 1923 WJ "Посещение монетного двора президентом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1923 "Посещение монетного двора президентом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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