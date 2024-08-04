Пробные 5 грошей 1923 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Латунь. Надпись "12 IV 24" (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Латунь. Надпись "12 IV 24". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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