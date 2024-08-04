Пробные 5 грошей 1923 года WJ "Посещение монетного двора президентом". Латунь. Надпись "12 IV 24" (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь. Надпись "12 IV 24"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года "Посещение монетного двора президентом" со знаком WJ. Латунь. Надпись "12 IV 24". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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