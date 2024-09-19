Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1386 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

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