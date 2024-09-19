Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA"
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,42 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1386 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
8151 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
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