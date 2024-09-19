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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA"

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Латунь Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1923 года WJ Латунь Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA" - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,42 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Гурт "MENNICA PAŃSTWOWA". Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1386 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
8151 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
7025 $
Цена в валюте аукциона 25500 PLN
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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