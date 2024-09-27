Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,96 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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