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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1923 года WJ. Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

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Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,96 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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