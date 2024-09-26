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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Artemide Aste - April 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU55 CCG
Цена
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Artemide Aste - March 10, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 CCG
Цена
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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