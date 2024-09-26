Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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