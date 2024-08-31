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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Никелевые монеты 10 грошей II Республики - Польша

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10 грошей 1923

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 WJ 100,000,000 0 137
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