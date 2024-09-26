Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,000,000
  • Тираж PROOF 350

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (10)
  • Heritage (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (29)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • Numis Poland (7)
  • Numisbalt (8)
  • Numisor (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rzeszowski DA (15)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (11)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (33)
  • Wójcicki (32)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1923 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1923 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск