Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32,000,000
- Тираж PROOF 350
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1923 года со знаком WJ. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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