Пробные 20 грошей 1923 года WJ. Никель. Без знака МД (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. Без знака МД. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе WDA - MiM за 7200 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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