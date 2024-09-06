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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1923 года WJ. Никель. Без знака МД (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. Без знака МД

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1923 года WJ Никель Без знака МД - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1923 года WJ Никель Без знака МД - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. Без знака МД. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе WDA - MiM за 7200 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1115 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Frühwald - November 5, 2021
Продавец Frühwald
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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