Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1923 года WJ. Никель. Без знака МД (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. Без знака МД
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Вена
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Никель. Без знака МД. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе WDA - MiM за 7200 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (4)
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1115 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск