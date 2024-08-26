Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 150,000,000
- Тираж PROOF 10
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (292)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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