20 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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