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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 20 грошей 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 150,000,000
  • Тираж PROOF 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (292)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Artemide Aste - July 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 CCG
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 грошей 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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