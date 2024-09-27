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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1922 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Медь
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Бронза
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Латунь
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Олово
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Серебро
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
100 марок 1922 Пробные Юзеф Пилсудский Золото
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 3
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