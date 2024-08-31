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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 8,3 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
13308 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
17858 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе GGN - December 11, 1993
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе GGN - December 11, 1993
Продавец GGN
Дата 11 декабря 1993
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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