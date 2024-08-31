Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 8,3 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 марок
- Год 1922
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
13308 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
17858 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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