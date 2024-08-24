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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Олово (Польша, II Республика)

Разновидность: Олово

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Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 4,6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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