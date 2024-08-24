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Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Олово (Польша, II Республика)
Разновидность: Олово
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 4,6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 марок
- Год 1922
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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