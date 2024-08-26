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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Латунь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Латунь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,2 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
9522 $
Цена в валюте аукциона 41500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
8260 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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