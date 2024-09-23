Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,4 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 марок
- Год 1922
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24028 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP64 PCGS
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
57107 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Где продать?
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