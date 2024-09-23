Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,4 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24028 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stack's (1)
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP64 PCGS
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
57107 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1922 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск