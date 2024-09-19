Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 60

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (12)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (1)
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3024 $
Цена в валюте аукциона 11950 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4933 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP62 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1922 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 100 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск