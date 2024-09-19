Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 60
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 марок
- Год 1922
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4933 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP62 RB PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность SP61 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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