Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 8,85 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 100 марок
- Год 1922
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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