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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 8,85 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 100 марок
  • Год 1922
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 марок 1922 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
3622 $
Цена в валюте аукциона 13250 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 марок 1922 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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