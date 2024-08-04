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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Царства Польского (1815-1835)

Всего добавлено монет: 213

Период чеканки Царства Польского
Каталог монет Царство Польское 1815-1835
coin Золото
coin Серебро
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coin Восстание 1831 года
Год монеты

Монеты Царства Польского с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1831 KG "Польское восстание"
 Серебро $670 - 0 503Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1831 KG "Польское восстание"
 Серебро $430 - 0 633Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1830 KG
 Серебро $390 - 0 233Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 злотый 1818 IB "Большая голова"
 Серебро $150 - 0 163Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
Дукат 1831 "Польское восстание"
 Золото $2,400 - 0 416Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 злотых 1827 IB
 Серебро $200,000 $340,000 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1829 FH
 Серебро $230 - 0 319Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
3 гроша 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла прямые
 Медь $200 - 0 411Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 грошей 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла прямые
 Серебро $170 - 0 112Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1832 KG
 Серебро $110 - 0 163Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 грошей 1831 KG
 Серебро $270 - 0 25Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 злотых 1827 FH
 Серебро $32,000 $44,000 0 38Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
25 злотых 1817 IB "Большая голова"
 Золото $3,200 - 0 240Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
50 злотых 1818 IB "Большая голова"
 Золото $6,100 - 0 201Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 злотых 1820 IB
 Серебро $4,400 - 0 101Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 злотых 1824 IB
 Серебро $5,800 $3,100 0 54Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1817 IB. Короткий хвост
 Серебро $310 - 0 57Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 злотый 1830 FH
 Серебро $200 - 0 188Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 грошей 1830 FH
 Серебро $240 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1831 KG
 Серебро $510 - 0 81Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
50 злотых 1819 IB "Малая голова"
 Золото $6,300 - 0 85Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1817 IB. Длинный хвост
 Серебро $260 - 0 109Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 злотый 1832 KG. Малая голова
 Серебро $160 - 0 143Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 грошей 1816 IB
 Серебро $100 - 0 71Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1816 IB
 Серебро $550 - 0 135Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
50 злотых 1829 FH
 Золото $9,400 - 1 115Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
25 злотых 1818 IB "Большая голова"
 Золото $2,900 - 0 116Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
50 злотых 1817 IB "Большая голова"
 Золото $5,400 - 0 67Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY"
 Медь $100 - 0 35Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 злотых 1823 IB
 Серебро $3,100 - 0 137Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1830 FH
 Серебро $290 - 0 32Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1816 IB "Большая голова"
 Серебро $260 - 0 147Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
3 гроша 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты
 Медь $1,300 - 0 27Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1817 IB "Большая голова"
 Серебро $140 - 0 55Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1830 FH
 Серебро $240 - 0 131Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 грошей 1821 IB
 Серебро $130 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
10 грошей 1816 IB
 Серебро $95 - 0 37Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 грошей 1818 IB
 Серебро $120 - 0 72Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 злотых 1834 IP
 Серебро $430 - 1 100Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1823 IB "Малая голова"
 Серебро $90 - 0 62Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY"
 Медь $80 - 0 52Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 злотый 1828 FH
 Серебро $370 - 0 24Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
25 злотых 1833 KG
 Золото $20,000 - 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
1 злотый 1831 KG. Большая голова
 Серебро $240 - 0 22Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1818 IB "Большая голова"
 Серебро $220 - 0 70Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
2 злотых 1820 IB "Большая голова"
 Серебро $70 - 0 52Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
25 злотых 1819 IB "Большая голова"
 Золото $3,500 - 0 59Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
5 грошей 1826 IB
 Серебро $25 - 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
3 гроша 1819 IB
 Медь $460 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Царство Польское
25 злотых 1829 FH
 Золото $8,500 - 0 59
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