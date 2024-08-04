Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет Царства Польского (1815-1835)
Всего добавлено монет: 213
Каталог монет Царство Польское 1815-1835
Монеты Царства Польского с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $670 - 0 503
Польша, Царство Польское
5 злотых 1831 KG "Польское восстание"
Серебро $430 - 0 633
Польша, Царство Польское
2 злотых 1831 KG "Польское восстание"
Серебро $390 - 0 233
Польша, Царство Польское
5 злотых 1830 KG
Серебро $150 - 0 163
Польша, Царство Польское
1 злотый 1818 IB "Большая голова"
Золото $2,400 - 0 416
Польша, Царство Польское
Дукат 1831 "Польское восстание"
Серебро $200,000 $340,000 0 3
Польша, Царство Польское
10 злотых 1827 IB
Серебро $230 - 0 319
Польша, Царство Польское
5 злотых 1829 FH
Медь $200 - 0 411
Польша, Царство Польское
3 гроша 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла прямые
Серебро $170 - 0 112
Польша, Царство Польское
10 грошей 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла прямые
Серебро $110 - 0 163
Польша, Царство Польское
5 злотых 1832 KG
Серебро $270 - 0 25
Польша, Царство Польское
10 грошей 1831 KG
Серебро $32,000 $44,000 0 38
Польша, Царство Польское
10 злотых 1827 FH
Золото $3,200 - 0 240
Польша, Царство Польское
25 злотых 1817 IB "Большая голова"
Золото $6,100 - 0 201
Польша, Царство Польское
50 злотых 1818 IB "Большая голова"
Серебро $4,400 - 0 101
Польша, Царство Польское
10 злотых 1820 IB
Серебро $5,800 $3,100 0 54
Польша, Царство Польское
10 злотых 1824 IB
Серебро $310 - 0 57
Польша, Царство Польское
5 злотых 1817 IB. Короткий хвост
Серебро $200 - 0 188
Польша, Царство Польское
1 злотый 1830 FH
Серебро $240 - 0 21
Польша, Царство Польское
5 грошей 1830 FH
Серебро $510 - 0 81
Польша, Царство Польское
5 злотых 1831 KG
Золото $6,300 - 0 85
Польша, Царство Польское
50 злотых 1819 IB "Малая голова"
Серебро $260 - 0 109
Польша, Царство Польское
5 злотых 1817 IB. Длинный хвост
Серебро $160 - 0 143
Польша, Царство Польское
1 злотый 1832 KG. Малая голова
Серебро $100 - 0 71
Польша, Царство Польское
5 грошей 1816 IB
Серебро $550 - 0 135
Польша, Царство Польское
5 злотых 1816 IB
Золото $9,400 - 1 115
Польша, Царство Польское
50 злотых 1829 FH
Золото $2,900 - 0 116
Польша, Царство Польское
25 злотых 1818 IB "Большая голова"
Золото $5,400 - 0 67
Польша, Царство Польское
50 злотых 1817 IB "Большая голова"
Медь $100 - 0 35
Польша, Царство Польское
1 грош 1825 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY"
Серебро $3,100 - 0 137
Польша, Царство Польское
10 злотых 1823 IB
Серебро $290 - 0 32
Польша, Царство Польское
5 злотых 1830 FH
Серебро $260 - 0 147
Польша, Царство Польское
2 злотых 1816 IB "Большая голова"
Медь $1,300 - 0 27
Польша, Царство Польское
3 гроша 1831 KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты
Серебро $140 - 0 55
Польша, Царство Польское
2 злотых 1817 IB "Большая голова"
Серебро $240 - 0 131
Польша, Царство Польское
2 злотых 1830 FH
Серебро $130 - 0 9
Польша, Царство Польское
10 грошей 1821 IB
Серебро $95 - 0 37
Польша, Царство Польское
10 грошей 1816 IB
Серебро $120 - 0 72
Польша, Царство Польское
5 грошей 1818 IB
Серебро $430 - 1 100
Польша, Царство Польское
5 злотых 1834 IP
Серебро $90 - 0 62
Польша, Царство Польское
2 злотых 1823 IB "Малая голова"
Медь $80 - 0 52
Польша, Царство Польское
1 грош 1823 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY"
Серебро $370 - 0 24
Польша, Царство Польское
1 злотый 1828 FH
Золото $20,000 - 0 23
Польша, Царство Польское
25 злотых 1833 KG
Серебро $240 - 0 22
Польша, Царство Польское
1 злотый 1831 KG. Большая голова
Серебро $220 - 0 70
Польша, Царство Польское
2 злотых 1818 IB "Большая голова"
Серебро $70 - 0 52
Польша, Царство Польское
2 злотых 1820 IB "Большая голова"
Золото $3,500 - 0 59
Польша, Царство Польское
25 злотых 1819 IB "Большая голова"
Серебро $25 - 0 14
Польша, Царство Польское
5 грошей 1826 IB
Медь $460 - 0 12
Польша, Царство Польское
3 гроша 1819 IB
Золото $8,500 - 0 59
Польша, Царство Польское
25 злотых 1829 FH
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